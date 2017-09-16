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16 Eylül 2017 15:43

“Bomonti Sokak Festivali” başladı

Şişli Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen müzik, eğlence, gastronomi ve kültürel etkinlikleri kapsayan “Bomonti Sokak Festivali” başladı.

“Bomonti Sokak Festivali” başladı

16 Eylül 2017 15:43

Festival alanına gelerek stantları dolaşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “İnsanları bir araya getirmek her zaman güzel oluyor” dedi.


İstanbul’un en köklü semtlerinden biri olan Bomonti’de çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsayan “Bomonti Sokak Festivali” başladı. “Organik Pazarı” olarak bilinen Feriköy pazarı otopark alanında gerçekleştirilen sokak festivalinde, çeşitli sokak lezzetleri ile tasarımcılara ait stantlar ve çocuklar için oyun alanı yer aldı. Çeşitli etkinlikleri kapsayan festivalde sokak sanatçılarının performansları dinlenebilirken, açık hava sineması keyfi de yaşanabilecek. Ayrıca sokak festivalinde Şişli Belediyesi’ne ait veterinerlik hizmetleri standı da açıldı. Vatandaşlar hayvanlarını buraya getirip ücretsiz olarak hayvanlarına kimlik bilgilerinin bulunduğu çip taktırabilecek.



“Bu çip, köpeğin veya kedinin kimlik bilgilerinin bulunduğu bir çip“


Festival alanına gelerek stantları dolaşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, keyifli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Eğlenceli şeyler her zaman güzel oluyor insanları bir araya getirmek. Bizim de belediye ekibi olarak 3 tane standımız var. Bir tanesi veterinerlik hizmetleri, burada bedava çip takacaklar hayvanlara. Bu çip köpeğin veya kedinin kimlik bilgilerinin bulunduğu bir çip. Arkadaşlar onu takıyor. Arkamda Çevre Müdürlüğümüzün standı var, en başta da çözüm merkezimizin” dedi.



“Festival 2 gün sürecek”


Başkan İnönü, festivalin 2 gün süreceğini söyleyerek, “Etrafa bakın ne kadar ilginç elişlerini satanlar, yiyecek içecek sunanlar. Güzel bir etkinlik oluyor. Akşamları da sinema gösterisi yapılacak. Bugün Kediler filmi oynatılacak. Yarın Fransız filmi oynatılacak. Vizyon filmleri. Yani neredeyse bütün gün etkinlik oluyor burada” ifadelerini kullandı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival 17 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.




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