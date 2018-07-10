Bomontiada’da bu hafta ‘Soygun’ filmi izlenecek

Yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden olan açık havada sinema programı İstanbul’un kültür sanat adası bomontiada’da en beğenilen bağımsız filmleri beyaz perdeye yansıtacak. Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+ ve Pozitif işbirliğiyle her hafta düzenlenen açık havada sinema gösterimi programında bu hafta Good Time/Soygun filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Good Time filmi, bir banka soyguncusunun ters giden bir soygun sonrası, mental engelli kardeşini Riker’s Adası hapishanesinden kurtarmaya çalışma hikayesini anlatıyor. 2017 yapımı filmin senaryosunu Ronald Bronstein ile Joshua Safdie kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Robert Pattinson, Jennifer JasonLeigh ve Barkhad Abdi yer alıyor.Josh ve BenSafdie kardeşlerin Cannes’da ilk kez ana yarışmaya giren projeleri Soygun (Good Time) duraksız, nefessiz ama bir o kadar da çaresizlik yüklü bir filmi konu alıyor.

Eleştirmenler tarafından geçen yılın en iyileri arasında gösterilen yapım 1 saat 41 dakika sürüyor. Saat: 21.30’da başlayacak film, tüm katılımcılara ücretsiz olacak.