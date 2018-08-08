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08 Ağustos 2018 11:14

Borcundan dolayı yasal takibe giren sayısı geriledi

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı hafifçe geriledi.

Borcundan dolayı yasal takibe giren sayısı geriledi

08 Ağustos 2018 11:14



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı Haziran 2018 raporunu açıkladı. Buna göre; yılın ilk yarısında, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 711 bin kişi oldu.



Yılın ilk yarısında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azalarak 417 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 15 oranında artarak 432 bin kişi oldu.




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