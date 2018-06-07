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07 Haziran 2018 15:30

Borcundan dolayı yasal takibe girenler Nisan’da azaldı

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 5 azaldı.

Borcundan dolayı yasal takibe girenler Nisan’da azaldı

07 Haziran 2018 15:30


Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2018 Raporu’nu açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 486 bin kişi oldu.


Yılın ilk dört ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında azalarak 284 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 10 oranında artarak 288 bin kişi oldu.




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