Borcunu ödemek için arkadaşını rehin aldırdı

Genci kaçıran zanlılar işkence ettikleri gencin videosunu çekip ailesine göndererek 20 bin lira fidye istedi. Pakistan Başkonsolosluğunun ihbarı sonucu genç polis ekipleri tarafından kurtarılırken, 6 zanlı ise yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Sultangazi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Muhtap H., kendi gibi kağıt toplayıcılığı yapan arkadaşı Zebunullah M.’den 30 bin lira borç aldı. Bir süre sonra M., H.’den verdiği borcu geri istedi. Ancak H., parası olmadığını söyleyerek borcunu ödemedi. Bunun üzerine H., borcunu ödemek için M.’ye, arkadaşı olan Pakistan uyruklu Azeem A.’yı(25) hedef göstererek, “Bunun ailesi zengin, bunu kaçırın fidye isteyin” dedi. Plan yapan M. ve H. diğer arkadaşları Parit M., Nebullah N., Hedayet A. ve İsmetullah Z. ile birlikte Azeem A’yı kaçırdı.

İşkence edip ailesine video gönderdiler

Kaçırdıkları genci kağıt deposuna getiren zanlılar ona burada günlerce işkence etti. Yaptıkları işkenceyi videoya çeken şahıslar ailesine göndererek 20 bin lira fidye istedi. Şahıslar fidyeyi beklediği esnada gencin ailesi Pakistan Başkonsolosluğu aracılığıyla polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere ve Kurtarma timi şahıslardan Zebunullah M.’nin yerini tespit etti. Şahsı yakalayarak gözaltına alan tim, şubeye götürüp sorguladı. Yapılan sorguda planı itiraf eden M.’nin ifadeleri doğrultusunda diğer 5 şahısda yakalandı. Yapılan baskında kaçırılan gençte polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.