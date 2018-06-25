Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 534,16 puanlık artış 95 bin 317 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,76, holding endeksi de 1,09 değer kazandı.

Bu yarıda en fazla kazandıran hisselerdeki artışlar şu şekilde gerçekleşti:

Teknosa yüzde 7,48, SASA Polyester yüzde 6,32, İhlas Holding A.Ş. yüzde 6,06, Koza Altın İşletmeleri A.Ş yüzde 5,40, Karsan Oto. San. Ve Tic. A.Ş. yüzde 5