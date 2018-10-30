Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,69'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,69'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 629,06 puanlık azalışla 89 bin 912 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,25 değer kazandı. Holding endeksi ise 1,20 azaldı.