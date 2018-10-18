Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09'luk hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 92,31 puanlık artışla 98 bin 898 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,88 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,56 arttı.