Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 570,24 puanlık artışla 92 bin 268 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi ile holding endeksi 0,77 değer kazandı.