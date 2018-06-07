Borsa İstanbul’da gong ASELSAN için çaldı

İkincil halka arz ile son on yılda yapılan halka arzlar içinde en yüksek yerli bireysel alıcı sayısına ulaşan ASELSAN, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreni ile yeniden işlem görmeye başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ASELSAN’ın ikincil arzla birlikte piyasa değerini yaklaşık 24.3 milyar TL’ye çıkarttığına vurgu yaparak, “İkincil halka arzdan yaklaşık 2 bin 404 adet yeni yatırımcı pay almış olacak. ASELSAN’ın ikincil halka arz yoluyla sermayesini 140 milyon TL artırarak 1.14 milyar TL’ye yükseltmiş olup gerçek rakamları işlem sonuçlarıyla da görüyor olacağız 24.3 milyar liraya piyasa değerini yükseltmiş olacak. Biz Borsa İstanbul’da bu sene gerçekten istediğimiz, özlediğimiz halka arzlarla başladık. Bu çetin seçimle beraber kırılganlaşan koşullarla da beraber bu şekilde bu kadar büyük bir halka arzın başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olması bize ayrıca mutluluk verdi” dedi.

“ASELSAN’a inanan, güç katan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise yatırımcılara teşekkür ederek, “Dünyadaki ekonomik konjonktüre karşı milletimizin güveniyle başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Türkiye’nin gözbebeği olan ASELSAN dünya savunma sanayinin ilk sıralarında yer alması için önemli bir aşamayı başarıyla tamamladı. İkincil halka arzımızda son zamanlarda hiçbir halka arzda görülmemiş ciddi bir bireysel yatırımcı talebi aldık. Gerçek anlamda tabana yayılmış olan bu talebi çok değerli buluyoruz. 64 binin üzerinde yatırımcının beklenilenin çok üzerinde bir talep ile katıldığı ikincil halka arzda milletimizin hayali olduğumuzu bir kez daha gösteren, Türkiye’ye güvenen, ASELSAN’a inanan güç katan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Halka arzdan sağlanan önemli bir gelir Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN, halka arzdan sağlanan önemli bir gelirin Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacağını belirterek, “Ar-Ge’ye yatırımını en fazla yapan, en çok önem veren, Ar-Ge sonuçlarını da en hızlı şekilde ürüne dönüştürebilmeyi başarabilen bir şirkettir. Geçtiğimiz yıl 31 üniversiteyle 117 Ar-Ge projesi başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Halka arzdan sağlanan önemli bir gelirin de yine Ar-Ge faaliyetlerine, yatırımlarına ayrılacağını buradan memnuniyetle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Talep 3.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti”

ASELSAN’ın son zamanlarda hiçbir halka arzda görülmemiş ciddi bir bireysel yatırımcı talebi aldığını ifade eden Prof. Dr. Görgün, “ASELSAN’ın bu ikincil halka arzında dikkat çeken hususlardan bir tanesi son on yılda yapılan halka arzlar içinde 62 bin 802 ile en yüksek yerli bireysel alıcı sayısına ulaşılmasıdır. Yine ayı şekilde son on yılda yapılan halka arzlar içinde 1.8 milyar TL ile en yüksek yerli bireysel yatırımcıya satılan tutara ulaştık. Gelen talep ise 3.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Halka arz sürecinde bizlere inanan, destek veren tüm iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ASELSAN’in ikincil halka arzında, yüzde 60 ile en büyük pay yerli yatırımcıya ayrılırken, payların yüzde 80’i yerli yatırımcılar tarafından satın alındı.