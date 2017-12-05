Borsa İstanbul’da Kerevitaş için gong töreni düzenlendi

Borsa İstanbul’da düzenlenen törene Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grup Başkanı Oğuz Aldemir, Yıldız Holding CFO’su Mustafa Tercan ve Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Ergün ile finans ve yatırım dünyasının temsilcileri katıldı.

Gong töreni sırasında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, “Yıldız Holding olarak Türkiye’de yatırımlara devam ediyoruz. Dondurulmuş gıda alanında sektör lideri olan şirketimiz Kerevitaş, Türkiye’nin yağ pazarının yüzde 65’ine hâkim, sektör lideri şirket Besler’i bünyesine katarak gücüne güç kattı. Kerevitaş, Marsa’nın da çoğunluk hissesini elinde bulunduran Besler ile birlikte önce bölgesel ardından da küresel bir yolculuk hedefliyor. Kerevitaş; satın alma sonrası güçlü özkaynak ve istikrarlı büyüme trendi ile gıda alanında birçok farklı sahaya yatırım yapabilecek mali güce sahip olacak ve bir yandan da sürdürülebilir büyümesini devam ettirecek. Böylesine büyük bir yapıyla, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisi ve ihracatı için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yapımızla küçük ve büyük yatırımcılarımızı memnun etmeyi hedefliyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Ergün, “Borsamızda işlem gören en önemli şirketlerimizden Kerevitaş Gıda’nın Besler Gıda’yı satın alması sonrasında, finansallarını güçlendirmesini ve faaliyetlerini genişletmesini ümit ediyor ve bu açıdan önemsiyoruz. Borsamızda işlem gören Kerevitaş’a yatırım yapan Kerevitaş yatırımcılarının bu satın almadan dolayı yatırımlarını artıracağını düşünüyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yıldız Holding İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı Oğuz Aldemir, “Bugün Kerevitaş, Türkiye’nin pazar lideri yağ üreticisi Besler’in de sinerjisiyle daha geniş alanda faaliyet gösteren ve büyük bir satış hacmi olan yeni bir yapıya dönüşüyor. Besler’in güçlü öz kaynağı, sürdürülebilir büyüme kriterleri ve tam otomasyona sahip üretim tesislerinin yeni yapımıza destek vereceğini belirtmek istiyoruz. Hedefimiz, tüketicilerimizin karşısına daha geniş bir portföy ile çıkarak müşteri memnuniyetimizi artırmak” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Holding CFO’su Mustafa Tercan, “Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bugün artık elinde Kerevitaş hissesi bulunduran yatırımcılar Besler gibi güçlü bir markanın da bu hisse içinde yer aldığını bilmeli ve bunun güvenini hissetmeli. Bu yeni yapının hissedarlarımıza güven vereceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kerevitaş’ın 904,5 milyon TL ödediği bu anlaşma sonrası 2017 yılı sonu konsolide net cirosunun yaklaşık 2.5 milyar TL, konsolide FAVÖK’ün 150-160 milyon TL civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.