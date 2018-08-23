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23 Ağustos 2018 12:39

Boşalan kurban pazarı havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde hayvan pazarlarındaki satış hareketliliği yerini dönüş hazırlıklarına bıraktı.

Boşalan kurban pazarı havadan görüntülendi

23 Ağustos 2018 12:39

Kimi besicilerin kurbanlık satışlarını bitirerek memleketlerinin yolunu tutmasıyla boşalan kurban pazarı ise havadan görüntülendi.


Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul’da kıyasıya pazarlıkların yapıldığı kurban pazarlarındaki görüntüler yerini dönüş hazırlıklarına bıraktı. Bayramın ilk üç gününde ellerindeki kurbanlıkların tamamını satan besiciler, çadırlarını toplayarak memleketlerine dönüş hazırlıklarına başladı. Memleketinden getirdiği kurbanlıkları geri götürmek istemeyen besiciler de fiyatları yarı yarıya indirerek bayramın son gününe kadar pazarlarda alıcılarını beklemeye devam ediyor. Birçok besicinin gitmesinin ardından boşalan pazarlarda belediye işçilerinin temizlik çalışmaları da başladı.


Boşalan kurban pazarı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kimi noktalarda az sayıda kurbanlığın bulunduğu kimi noktalarda ise temizlik çalışmaların yapıldığı görüldü. Pazardaki birçok çadırın demirlerinin söküldüğü, bazı vatandaşın da bayramın 3’üncü gününde kurban keserek ibadetlerini yerine getirdiği görüldü.



"Bu bayramda satışlar mükemmeldi"


Tüm mallarını elden çıkardığını belirten Yücel Şen, "Bu bayramda satışlar mükemmeldi. Milletin cebinde de para vardı, son günler hiçbir yerde hiçbir şey kalmadı. Devletimizden de Allah razı olsun ikramiye verdikleri bin lira mükemmel yaradı. Emekliler genelde zaten kurbanlıkların hepsini bitirdi, hiç kalmadı" dedi.



"Çok kesim yaptık, satışlar da güzeldi"


Kurbanlıkların erkenden bittiğini ve kesimler sırasında acemi sakatlıkların yaşandığını ifade eden bir kasap, "Çok kesim yaptık, satışlar da güzeldi, kurbanlıklar bitti burada fazla bir mal kalmadı. Küçükbaşlar var, büyükbaşlar bitti. Kaza yaşandı ellerimize bıçak değdi" ifadelerini kullandı.




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