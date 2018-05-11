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11 Mayıs 2018 06:00

Boşandığı eşinin otomobilini benzin döküp yaktı

Sancaktepe’de alkollü bir vatandaş eşinin kendisinden boşanmasını gurur meselesi yaparak, eşinin arabasını benzin döküp yaktıktan sonra 155’i arayarak kendini ihbar etti.

Boşandığı eşinin otomobilini benzin döküp yaktı

11 Mayıs 2018 06:00


Olay, 03.45 saatlerinde, İnönü Mahallesi, Kırlangıç sokakta bulunan 3 katlı apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre S.Ü. eşinin kendinden boşanmasını gurur meselesi yapmasının ardından, eşi Büşra Kadere ait 34 RHA 84 plakalı otomobilin üstüne benzin döktükten sonra ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tümünü sardı. Alev alev yanan otomobilin alevleri, 1. Kattaki daireye sirayet etti. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından alev alev yanan otomobili söndürdü.


“Eşimin otomobilini yaktım gelin alın beni”


Öte yandan edinilen bilgiye göre S.Ü. 155’i arayarak “Eski eşimin otomobilini yaktım, gelin beni tutuklayın” şeklinde kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri S.Ü.’yü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.


“Otomobili eski eşi yaktı”


Mahalle sakinlerinden Mehmet Çakıcı, “Biz uyuyorduk, bir patlama sesi geldi. Patlama sesi ile uyandık baktık ki alevler binaya doğru yükselmiş. Daha sonra itfaiye geldi, müdahale etti. Otomobilin sahibi bizim komşumuz, üst katımızda oturuyor. Eski eşi otomobili ateşe veren” şeklinde konuştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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