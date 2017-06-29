Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık: “Karımı çok seviyordum”

Anne Caziye Ece’nin ifade verdiği duruşma sonrası açıklama yapan KADEM üyesi avukatlar, davanın takipçisi olacaklarını söylediler.

Kağıthane’de boşanmak isteyen eşini defalarca kurşunlayarak öldüren tutuklu sanık Recep İnçke’nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep İnçke ve maktüle Nisa Ece İnçke’nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına avukatlar da katıldı.

Nisa Ece’nin annesi Türkçe bilmediğinden dolayı tercüman eşliğinde ifade verdi. Anne Caziye, kızının sanık tarafından sürekli şiddete uğradığını belirterek, “Kızım evi terk edip yanıma geldiğinde vücudunda darp izleri oluyordu. Hatta bir kez boynunda bıçak izi gördüm. Olay günü kızım iş görüşmesine gidecekti. Sanık kızımı arayıp, boşanma davasına az kaldı seninle görüşmem lazım demiş. Kızım evden ayrılırken, sanıkla görüşürse eve gitmemesini söyledim. Ancak her nasılsa kızımı eve götürmüş ve öldürmüş. Şikayetçiyim” dedi.

Şikayetçilerin iddialarını kabul etmediğini kaydeden sanık Recep İnçke, ağlayarak savunma yaptı. Sanık İnçke, “Ben karımı çok seviyordum. Kendisini tasarlayarak öldürmüş değilim. Eğer önceden tasarlamış olsaydım kendi evimde bu eylemi yapmazdım. Karımla aramızda geçen olayları burada anlatamıyorum, anlatmak da istemiyorum. Aniden gelişen bir tartışma sonucu bu suçu işledim” şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Recep İnçke’nin tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası KADEM üyeleri, ailenin avukatı ve Nisa Ece’nin annesi ve ağabeyi adliye önünde basın açıklaması yaptı. KADEM Yönetim Kurulu üyesi Avukat Betül Yanılmaz, “Duruşmada Caziye Teyze konuştu ve kızının daha önce de darp edildiğini söyledi. Nisa’nın vücudunda derin bıçak yaraları görmüş. Tüm deliller sanığın cinayeti soğuk kanlı bir şekilde tasarlayarak gerçekleştirdiğini gösteriyor. Davanın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.