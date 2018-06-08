Bayrampaşa Belediyesinin 14 yıldır Balkan coğrafyasında adım atmadık yer, ulaşılmadık şehir bırakmayan "Bereket Konvoyu", "Kardeşlik sınır tanımaz" sloganı ile Bosna’nın en güzel şehirlerinden biri olan Kakanj’da 6 bin soydaş ve yurttaşın katıldığı bir iftar programı gerçekleştirdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı, merhum Aliya İzzetbegoviç’in oğlu Bakir İzzetbegoviç ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Nusret Avdibegoviç ve Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç’un da katılımı ile gerçekleşen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yoğun sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, binlerce kilometre yol yaparak şehirlerine gelen Bayrampaşa Belediyesi Bereket Konvoyu’nu bağırlarına bastı.

"Türkiye ve Erdoğan’ı çok seviyoruz"

İftar programına katılan Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç, "Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Akrabalık bağları ile birbirimize sıkıca bağlandığımız, kötü günümüzde yanımızda olan, büyük bir çınar ağacının dalları gibiyiz. Kökümüz bir, tarihimiz bir. Bunun anlamı bizler için çok önemli. Bayrampaşa Belediyesi, Bereket Konvoyu ile yıllarca çok önemli bir proje gerçekleştiriyor gerçekten. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. En önemli teşekkürü bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, kötü günlerimizde her daim yardımımıza koşan büyük lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ediyorum. Kendisi dürüst, güçlü ve her daim Müslümanların yanında olan büyük bir lider. Aliya’dan sonra Müslüman dünyasının tek lideri Erdoğan’dır. Kendisine kardeş topraklardan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum" dedi.

İftar programına katılan soydaşlara seslenen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde 2005 yılından beri aralıksız devam eden kültürel ve sosyal bir proje olan Bereket Konvoyu’nu aralıksız sizlerle buluşturuyoruz. Buradaki temel amacımız Osmanlı’nın torunlarına, akrabalarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bağlarımızı güçlendirmektir. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. 14 yılda yüzbinlerce kilometre yol katettik ve 2 milyondan fazla soydaş ve yurttaşımıza ulaştık. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Maneviyatımızın güçlendiğini hissettikçe bu projenin ne kadar doğru olduğunu daha çok anlıyorum. Bugün Kakanj programımıza Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç de katılarak bizleri onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve bizlere gösterdiği yol sayesinde inşallah yıllarca bu coğrafyada kardeşlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz’’ dedi.