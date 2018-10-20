Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç İstanbul'da anıldı

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 15'inci yıl dönümünde İstanbul'da Bağcılar Belediyesinin düzenlediği programla anıldı. Programa katılan İzzetbegoviç'in silah arkadaşları Bosna'da yaşanan soykırımı ve bugünü değerlendirdi. Emekli Genelkurmay Başkanı Atıf Dudakoviç "Savaş hala devam ediyor. Silahlarla değil ekonomik ve siyasal alanda 1995'teki silahlı savaştan çok daha vahşi şekilde devam ediyor" derken eski Savunma Bakanı Sakib Mahmuljin ise "Bosna Hersek için tehlike geçmedi. Eğer Türkiye güçlü olursa biz emniyet ve güven içindeyiz" dedi.

Bilge Kral olarak adlandırılan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 15. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda İzzetbegoviç'in omuz omuza görev yaptığı en yakın 3 adamı bir araya geldi.

Emekli Genelkurmay Başkanı Atıf Dudakoviç, Eski Savunma Bakanı Sakib Mahmuljin ve Emekli General Şerif Patkoviç'in katıldığı tören büyük ilgi gördü. Salon genç, yaşlı her kesimden katılımcıyla doldu taştı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Sırp katliamı sırasında yaşananlar ve Aliya İzzetbegoviç'in önemine değinen eski Boşnak komutanlar, günümüzle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Balkanlar'da savaşmazsanız Müslüman olarak yaşayamazsınız"

Bosna için mücadele eden herkesin kahraman olduğunu belirten Dudakoviç, "O zamanlar savaş çıkacağına hiç inanmadım, kimse de inanmadı. O yüzden Bosna halkı çok kayıp verdi. Bizim elimizde savaşacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bizim arkadaşlarımız ve büyük hedeflerimiz vardı. Çok zorluklar çektik. Ama pes etmedik. Zannettiler ki Bosna Hersek gidecek ama biz vermedik. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç sayesinde Bosna Hersek'i aldık. Bu bir mucizeydi. Tarihte ilk defa Bosna, sesini duyurmuş odu. Biz birçok engellere rağmen bunu başardık. Bizim için Bosna Hersek diye çağrılan bir devlete sahip olduk. İlk defa biz kendi ordumuzu kurmuş olduk. İnanç olarak kültür olarak Boşnak milleti olarak ayağa kalktık. Şunu unutmayın ki vatanın yoksa hiçbir şeyin yoktur. Bir hiçsindir. Balkanlar'da savaşmazsanız Müslüman olarak yaşayamazsınız. Üzülerek söylemek istiyorum ki savaş hala devam ediyor. Bu savaş ateşli silahlarla değil ekonomik ve siyasal alanda 1995'teki silahlı savaştan çok daha vahşi şekilde devam ediyor. Yeni bir Boşnak genç kuşağı oluşturuldu. Bosna'nın sonsuza kadar ayakta kalması için mücadele etmelerini kendilerinden rica ediyorum" dedi.

"Bosna Hersek deyince bize bütün kapılar açılıyor"

Sözlerine "Aranıza lütfen Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç hakkında kötü konuşanları almayınız. Onlarla arkadaşlık etmeyiniz" diye başlayan Mahmuljin ise "Rahmetli Aliya, bize devletimizi, onurumuzu, millet olarak sahnesinde var olma onurunu kazandırdı. Savunma Bakanı olarak Aliya ile dünyanın birçok yerine gittim ve gördüm ki Bosna deyince bize bütün kapılar açılıyor. Bizler için Allah'ın en büyük nimeti bizleri rahmetli Aliya ile arkadaş kılması ve ülkemiz için mücadele vermemizdir. Bundan daha büyük mutluluk ve nimet olamaz" diye konuştu.

Konuşmasının devamında "Türkiye Cumhuriyeti Silahı Kuvvetleri, Zenitsa şehrine geldikleri zaman 'artık Bosna Hersek Devleti ve halkı güven içindedir' demiştim. Buna inanmıştım. Türkiye'nin bize çok destekleri oldu. Bosna Hersek için tehlike geçmedi. Eğer Türkiye güçlü olursa biz emniyet güven içindeyiz" diyen Mahmuljin gençlere "Allah'a inanın, birlik içinde olun, teknolojide gelişin ve çok güçlü silahlı kuvvetlere sahip olun" tavsiyesinde bulundu.

"Dinimiz intikamı yasakladığı için intikam peşinde koşmuyoruz"

Şehit yakınları ve gazilerin selamını getirdiğini söyleyen Patkoviç ise savaş sırasında tanık olduğu bir olayı şöyle anlattı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler gücü (BM) olarak gelmişti. Fransız ve İngiliz birlikleri de vardı. Onlar, Türk askerini istemedikleri için uzun süre yer göstermediler. Büyük sıkıntılardan sonra Türk askeri, Zenitsa'daki demir çelik fabrikasına yerleşti. Türk askerleri BM Barış gücü ordusunda oldukları için Boşnak kuvvetlerine yardım edemiyorlardı. Buna dayanamayan iki Türk askeri suç işleme pahasına, ceza yeme pahasına kaçıp benim komutamdaki 7. Müslüman birliğine katılarak düşmana karşı savaştılar. İşte Türk askeri budur."

Soykırım yapan Sırpların adalet divanında ceza aldığını ancak Boşnakların suçsuz olduğu için mahkeme önüne çıkmadığını dile getiren Patkoviç, "92 bin aile savaştan mağdur durumda. Biz barış istiyoruz. Çok acı çekmemize rağmen bizim dinimiz intikam almayı yasakladığı için intikam peşinde koşmuyoruz" dedi.

"Program tekbir sesleriyle sona erdi"

Programı izlemeye gelen ve savaş döneminde Zenitsa'da görevli emekli Tümgeneral Mehmet Ali Erdoğan ise "Bosna'ya ilk birliği götüren komutan olarak bir yıl orada kaldım. Bosna Hersek direnişinin en önemli 3 direği burada. Daha önemlisi yok inanın bana" ifadelerini kaydetti.

Program, emekli General Şerif Patkoviç'in davetlilere tekbir getirtmesiyle sona erdi. Çıkışta katılımcılar, Aliya İzzetbegoviç anma sergisini gezdi. Anma programına eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kansu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, belediye meclis üyeleri, Bosna Sancak Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.