Bostancı’da bariyerlere giren araç güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahil istikametine seyir halinde bulunan Barış Kılıç’ın kullandığı 34 DMT 51 plakalı otomobil, süratli bir şekilde yolun ortasında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sürücü araçtan yara almadan kurtulurken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşanan kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin süratle demir bariyerlere çarptığı ve araç sürücüsünün ise araçtan hızla çıktığı görüldü. Otomobilin karşı şeritten gelen başka bir araca çarpmaması ise olası bir faciayı önledi.