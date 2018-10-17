Bostandan sofraya ‘Çarşamba Pazarı' kışa hazır

Açıklamada, Çarşamba Pazarı'nın, her çarşamba 11.00-17.00 arasında etkinlik alanında düzenleneceği bildirildi.

İstanbul'da bulunan Akmerkez AVM'de Çarşamba Pazarı ile ziyaretçiler şehrin ortasında, bostandan sofraya yiyecek ve içeceklere ulaşabiliyor.Yapılan açıklamaya göre söz konusu AVM, Çarşamba Pazarı ile misafirlerini; şefler, beslenme uzmanları ve etik gıda girişimcileriyle buluşturuyor. Her çarşamba yerel, etik ve ekolojik besinlere ulaşmak isteyen misafirlerini ağırlayacak olan Akmerkez'de eğlenceli ve eğitici çocuk atölyeleri de olacak.

Çatı bostanı turları

Balya Organik ve Shima Organik seçkileri ve EK BİÇ YE İÇ'in organizasyon desteğiyle hayata geçen ‘Çarşamba Pazarı'nda, permakültür prensipleriyle birçok farklı bitki türü yetiştirilen Teras katındaki bostana da permakültür tasarımcıları eşliğinde turlar düzenleniyor. Mevsiminde yetiştirilmiş doğal meyve ve sebzeden yöresel ürünlere ve temizlik malzemelerine kadar onlarca çeşit ürün ile Akmerkez, her çarşamba 11.00-17.00 saatleri arasında tüm misafirlerini bekliyor.