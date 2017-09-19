Bot yarışları İstanbul’a renk katacak

23-24 Eylül’de düzenlenecek olan festivalde spor müzik ve sahne şovları bir arada olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlararası Dragon Festivali Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesis’inde yapılacak. Festival otomotiv, beyaz eşya, bilişim ve teknoloji, bankacılık ve sigortacılık, lojistik ve enerji gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren kurumlara yönelik düzenleniyor. Kurumlar arasında en geniş katılımlı spor organizasyonlarından olan “Dragon Festivali Bot Yarışları” 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu işbirliğinde ulusal ve uluslararası firmaların katılımıyla düzenlenecek olan Kurumlararası Dragon Festivali Bot Yarışları’na 67 takım ve bin 200 sporcu katılacak.

Organizasyon, bot yarışları ile birlikte düzenlenecek olan çeşitli sahne şovlarına, dans gösterilerine ve DJ performanslarına da ev sahipliği yapacak. Organizasyonla katılımcılara takım çalışması ve beraberlik ruhunu aşılamak, motivasyonlarını arttırmak ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor.