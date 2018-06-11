Bottas ikinci oldu, Mercedes-AMG Petronas liderliğini korudu

Bottas’ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 5. oldu. Mercedes-AMG Petronas da markalar sıralaması birinciliğini sürdürdü.

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın yedinci yarışı olan Kanada GP’inde Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas podyuma çıktı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton da beşinciliği elde etti. Mercedes-AMG Petronas ise pilotlarının topladığı puanlarla markalar sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

Yarışa ikinci cepten başlayan Bottas, damalı bayrağa kadar sırasını hiç kaybetmedi. Takım arkadaşı Hamilton ise dördüncü cepten başladığı yarışta bir basamak geriye gitti. Bu sayede Fin pilot, üçüncü, Britanyalı takım arkadaşı ise yarışı beşinci tamamladı.

Bu sonuçla Lewis Hamilton, 120 puanla liderin 1 puan gerisinde pilotlar sıralamasında ikinci sırada yer alırken, Valtteri Bottas ise sıralamada 86 puanla üçüncülüğe yükseldi. Markalar sıralamasında Mercedes-AMG Petronas da 206 puanla birinciliğini korudu.

Formula 1’de 2018 sezonunun sekizinci yarışı 24 Haziran 2018 tarihinde Fransa’da gerçekleştirilecek. 2008’den sonra ilk kez Paul Ricard Pisti’nde koşulacak yarışta Mercedes-AMG Petronas ve pilotları zirveyi hedefleyecek.