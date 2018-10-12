Boyner Ekim ayı kozmetik kampanyasını duyurdu

Boyner Büyük Mağazacılık, Ekim ayında düzenlediği kozmetik kampanyası ile müşterilerinin dünyaca ünlü markaların kozmetik ürünlerinde yüzde 70'e varan büyük indirimlerden faydalanabileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada; spor giyim kategorisinde yaptığı ve binlerce müşterinin faydalandığı kampanyanın hemen ardından hayata geçen kozmetik kampanyası ile 12-21 Ekim tarihleri arasında belli bir tutarda yapılan alışverişlerin yarısını hediye edilecek.

Zihnioğlu: "Kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Boyner'in Ekim ayında yaptığı kampanyaları değerlendiren Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, "Boyner olarak en büyük vaadimiz, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünlere en uygun koşullarda ulaşmalarını sağlamak. Müşteri odaklı bu yaklaşımımız mağazacılık stratejimizin temelini oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz Ekim ayında müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, onların alım güçlerine destek olmak amacıyla art arda kampanyalar yapıyoruz. Sezon devam ederken, adeta sezon sonu kampanya atmosferi yaratıyoruz. Spor giyim ve denim ile başlattığımız kampanya maratonuna, avantajlı diğer kampanyalarımızla devam ediyoruz. 200 TL ve üzeri alışverişlerde, alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki sunduğumuz yeni kampanyamız, müşterilerimize sonraki alışverişlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Kozmetik kategorimizde yaptığımız kampanyamızda da yine çok iddialıyız. Müşterilerimize, gümrüksüz satış alanları da dahil olmak üzere hiçbir yerde bulamayacakları yüzde 70'e varan inanılmaz indirimler sunuyoruz. Dünyaca ünlü kozmetik markalarının Boyner'e özel ürünlerinde görülmemiş oranlarda avantajlar, belli bir tutar ve üzeri yapılan alışverişlerde de anında ek indirimler sunuyoruz. Boyner olarak yaptığımız uygulamalarla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz".