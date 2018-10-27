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Boyner Grup 29 Ekim coşkusunu sosyal medyaya taşıdı

Boyner Grup, Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

Boyner Grup, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılına özel hazırladığı 29 Ekim GIF'leriyle Cumhuriyet coşkusunu sosyal medyaya taşıyor.



Boyner Grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümünde 29 Ekim'e Özel GIF uygulamasıyla 29 Ekim coşkusunu sosyal medyaya da aktardı. Instagram'ı Cumhuriyet'in 95. yılına özel tasarlanan 29 Ekim GIF'leriyle süsleyen Grup, sosyal medya kullanıcılarını Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına her an, her yerden katılmaya davet ediyor.



Cumhuriyet Her Yerde Kutlanır


Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan yediden yetmişe herkes Instagram'a özel hazırlanan 29 Ekim GIF'leriyle kendi paylaşımlarını süsleyerek Cumhuriyet'in 95. yıl coşkusuna ortak olabilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doya doya ve büyük bir coşkuyla, tıpkı bir “doğum günü” gibi kutlamak için yapılan tasarımlara Instagram'ın “hikayeler” bölümünden ulaşılıyor.



Bu bölümde törenlerde kullanılan bayrak ve flamalardan özel Atatürk resimlerine, balonlardan havai fişeklere, özel süslenmiş şehir hatları vapurundan pop figürlere ve doğum günü pastalarına kadar geniş bir yelpazede tasarlanan onlarca farklı figür Instagram kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.



Instagram'da #yaşasıncumhuriyet #29Ekim ya da #Boynergrup kelimeleri aratılarak ulaşılan GIF'lerle yediden yetmişe herkes, sadece resmi törenlerde ya da fener alaylarında değil okullardan, törenlerden, iş yerlerinden, evlerden, yurtdışından veya tatilden yapacakları paylaşımlarla her yerden Cumhuriyet'in 95. yıl coşkusuna katılabilecek.



Türkiye'de ilk


Gruptan yapılan açıklamaya göre Boyner Grup'un güne özel tasarladığı GIF'ler Türkiye'de ulusal bir bayram kutlamasının özel figürlerle sosyal mecralara taşınması anlamında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu çalışma ile Instagram'da ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, İrlanda'nın St Patrick's günü gibi renkli kutlamaların yanında artık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yerini alıyor.

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