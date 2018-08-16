Boyner’den Kurban Bayramı için iyilik kampanyası

me projesine de destek vererek Türkiye’nin mağazacılıkta büyük iyilik hareketlerinden birine imza atan Boyner, bu projelerle topluma değer üretmeyi hedefliyor.

Toplumun her kesimini kucaklayan ve insani tüm değerleri barındıran bayramlar, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve şefkatli olma zamanlarıdır. me projesine de destek veren Boyner, bu projelerle topluma değer üretmeyi hedefliyor. Kurban Bayramı öncesi iyiliği paylaşmak isteyenler de Boyner’in toplumsal fayda sağlayan bu projelerinden biri ile ihtiyaç sahiplerine kolayca ve bütçelerini zorlamadan destek olabiliyor. Türkiye’nin önde gelen mağazalarından Boyner, paydaşlarını, çalışanlarını ve müşterilerini de bu sürece dahil ederek iyilik hareketini büyütüyor.

’İyiliğe Dönüştür’ projesi ile 51 öğrenciye burs

Şirket mağazalarında 2015 yılında başlatılan ’İyiliğe Dönüştür’ projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini şirketin mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Kumbaralarda toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.

’İyiliğe Dönüştür’ projesi ile 3 yılda toplam 100 ton giysinin dönüşümü yapılırken, 51 öğrenciye burs kaynağı olduğu belirtildi.

’Askıda İyilik’ ile 30 bini aşkın iyilik paketi oluşturuldu

Şirket, ’İyiliğin Modası Geçmez’ çatısı altında 2016 yılında hayata geçirdiği ’Askıda İyilik’ projesinde de müşterileri ile birlikte hareket ediyor. Tüketiciler şirketin mağazalarından yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ’İyilik Paketleri’nden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri yaz döneminde 20 TL, kış döneminde 30 TL olarak satışa sunuluyor. Müşterilerin katkılarıyla hazırlanan bu yardım paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. ’Askıda İyilik’ projesi ile bugüne kadar 30 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İyilikleri paylaşarak çoğaltmayı amaçlayan uygulama begoodto.me

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere destek sağlamak amacıyla kurduğu ’Buluşum’ platformu, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Platformda destek almak üzere seçilen yeni proje begoodto.me, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanan, iyilikleri, iyi davranışları, pozitif hareketleri yaymak, farkındalık oluşturarak çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulama. Dünyada benzeri olmadığı belirtilen uygulama, sene sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı ve iyi hikayeleri çoğaltmayı hedefliyor.

Uygulama aracılığıyla kullanıcılar, yaptıkları veya görüp duydukları iyi hikayeleri fotoğraf, video ve yazı ile istedikleri formatta paylaşabiliyor. Uygulamada paylaşılan iyi hikayeler beğeni aldıkça ve yeniden paylaşıldıkça ’iyipuanlar’ kazanılıyor. Kullanıcılar, aynı zamanda biriken ’iyipuanları’nı uygulama içinde yer alan projelere aktararak bir sosyal sorumluluğa destek olabiliyor.

’’Başlattığımız iyilik hareketini müşterilerimizle büyütüyoruz’’

Boyner Büyük Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, şirketin sosyal sorumluluk projeleri hakkında şunları söyledi: ’’Şirket olarak toplumsal değer oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Oluşturduğumuz bu değerin aynı zamanda bir farkındalık sağlamasını hedefliyoruz. Çünkü iyilik yapma bilincinin hem şirketlerin hem de insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle dünyamız daha güzel bir yer olacak. Bu düşüncelerle Boyner mağazalarında ’İyiliğe Dönüştür’ ve ’Askıda İyilik’ projeleriyle iki kanattan giden bir yolculuk başlattık. Müşterilerimizin de bu iki projeyi sahiplenmesi ve desteklemesi bizi çok sevindirdi. ’Askıda İyilik’ projemiz özellikle bayram dönemlerinde daha da büyük ilgi görüyor. Bu dönemde ’Askıda İyilik’ paket satışları yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Bu yıl iyiliklerin çoğaltılmasını hedefleyen bir girişim olan begoodto.me projesine de destek olmaya başladık. Mobil uygulamanın dijital platfomda başarılı olmasının, iyi hareketlerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz’’.