Boyner’in ’Çılgın Kelebek İndirimi’ 1,5 milyon kişiyi ağırladı

Boyner, yılda 2 kere düzenlediği büyük ilgi gören ’Çılgın Kelebek İndirimi’ 17-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Yapılan açıklamada 37 kentteki 94 Boyner mağazasında gerçekleşen etkinlikte 1,5 milyon ziyaretçi ağırlandı. Yapılan açıklamada, 72 saatte satılan ürün adedi 570 bin olurken, satılan ürünlerin adedi geçen yıla göre yüzde 50 arttı ve ciro yüzde 65 yükseldi.

En çok erkekler alışveriş yaptı

Boyner mağazalarından ’Çılgın Kelebek İndirimi’nde en çok erkekler alışveriş yaptı. 3 gün süresince 170 bin adet erkek giyim ürünü satıldı. Erkekler pantolon, mont ve kazak almayı tercih ederken, kadınların tercihi daha çok çanta, bot ve parfüm oldu. Kadın çantası satışı geçen yıla göre yüzde 80 arttı.

Kozmetik kategorisinin de büyük ilgi gördüğü etkinlik boyunca, 3 günde 7 bin 141 adet parfüm satıldı. Kozmetik kategorisi alışverişi, geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 65 büyüme gösterdi. Ayrıca, 3 günde 5 bini aşkın valiz, 2 bin 400 adet sırt çantası satın alınırken, geçen yılın kampanya sürecine göre yüzde 520 büyüme gösteren valiz satışları en ilgi çeken alışveriş oldu. Sırt çantası satışları da geçen yıla oranla yüzde 200’e yakın artış gösterdi. 3 günde 96 bin adet ayakkabı satışı da yapıldı.

Boyner mağazaları içinde 48 Boyner mağazası bugüne kadarki en yüksek cirolarını yaparak bir rekora imza attığı da belirtildi.