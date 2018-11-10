Boyun tutulmalarına dikkat

Dr. Kerem Bıkmaz, birçok kişinin sorunu olan bölgesel ağrıların zaman zaman yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyebildiğini söyleyerek, sıkça karşılaşılan boyun fıtığı konusunda uyardı.

Herhangi bir ağrının rahatsız edici olabildiğini dile getiren Dr. Kerem Bıkmaz, "Ancak, boyun veya kolunuzdaki sürekli ağrı ya da güçsüzlük, elinizi ve kolunuzu kullanmanızı kısıtlayabilir. Omurganın en hareketli parçası boyun bölümüdür. Hareketin fazla olması nedeniyle aşırı kullanmaya bağlı yıpranmaların meydana gelmesi ve günlük yaşamda olabilecek zedelenmeler nedeniyle boyun ağrılarına sık rastlanır" dedi.

Op. Dr. Bıkmaz boyun omurlarının hareketini sağlayan eklemler arasındaki disklerin sinirlere baskı yapması sonucu boyuna ve kola yayılan ağrılara neden olduğunu belirterek, "Sık sık yaşanan boyun tutulmaları başlangıç aşamasındaki boyun fıtığının ilk belirtilerinden biridir. Özellikle rüzgara maruz kalınmadan ve herhangi bir zorlama yapmadan boyun tutulmaları yaşanıyorsa sebebi boyun fıtığı olabilir. Boyun fıtığının ağrıları boyunla birlikte kol, el, sırt ve omuz bölgelerine yayılma yapar. Boyun hareketlerini kısıtlar ve zorlaştırır. Sinir üzerinde meydana gelen baskı nedeniyle ellerde, kollarda güç kaybı yaşanabilir ve uyuşma ortaya çıkabilir. Tempolu ve yoğun çalışma ortamlarına, zorlama ve ağır kaldırmaya bağlı olarak ortaya çıkan bilen boyun fıtığı büyük ölçüde de stresle beraber gelen sinir kasılmaları nedeniyle de oluşuyor. Boyun fıtığı çoğunlukla; gazeteci, öğretmen, şoför, bedensel olarak ağır işler yapanlar ve masa başında çalışanlarda daha fazla görülür" ifadelerini kaydetti.

Boyun fıtığının ikiye ayrıldığını kaydeden Op. Dr. Bıkmaz, "Rahatsızlığın daha yolun başında olan tedavi sürecindekiler ve ilerlemiş ameliyat durumunda olan boyun fıtıkları. Teşhisi oldukça önemlidir ve ağrının nasıl, ne şekilde geldiği de hastalığın teşhisinde önemli bir detaydır" diye konuştu.

Op. Dr. Kerem Bıkmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Boyun fıtığında belirtiler dikkate alınmalı ve belirtiler hissedildiği takdirde zaman kaybetmeden bir beyin ve sinir cerrahına başvurmak gereklidir. Boyun fıtığı problemlerinin çoğu, cerrahi olmayan bakımla düzelir. Ancak birçok insan sadece boyun fıtığı cerrahisi sonrası ağrı ve güçsüzlükten kurtulur. Bu cerrahi sırasında cerrahınız, semptomlarınıza yol açan problemi tedavi edebilir. Cerrahinin de sınırları vardır; aşırı kullanım veya yaşlanmanın tüm etkilerini ortadan kaldıramaz. Ancak, hayatınızın kontrolünü tekrar kazanmanıza yardımcı olabilir."