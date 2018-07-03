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03 Temmuz 2018 11:13

Brad Wanamaker NBA’ye gitti

Fenerbahçe Doğuş’un başarılı basketbolcusu Brad Wanamaker, NBA ekiplerinden Boston Celtics’e transfer oldu.

Brad Wanamaker NBA’ye gitti

03 Temmuz 2018 11:13


Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Basketbol’dan Fenerbahçe Doğuş’a transfer olan ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Brad Wanamaker, NBA takımlarından Boston Celtics’e transfer oldu. NBA ekibinden yapılan açıklamada ABD’li basketbolcu ile sözleşme imzalandığı ve Wanamaker’in 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.


Brad Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş forması ile THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’in en değerli oyuncusu seçilmişti. 28 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda geçen sezon maç başına da 11.3 sayı, 3.8 asist, 2.7 ribauntluk performans sergiledi.



Fenerbahçe teşekkür etti


Fenerbahçe Kulübü de Boston Celtics’e transfer olan Wanamaker için bir teşekkür mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş formasıyla başarılı bir sezon geçiren, ekibimizin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda “Final Serisi MVP’si” seçilmesini sağlayan performansıyla büyük katkısı bulunan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve Turkish Airlines EuroLeague kulvarında final oynamasında önemli pay sahibi olan Birleşik Amerikalı oyuncumuz Brad Wanamaker’ın takımımızla olan sözleşmesi sona ermiştir.


Brad Wanamaker, önümüzdeki sezonda kariyerine NBA takımlarından Boston Celtics ile devam edecektir.


Wanamaker’a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."




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