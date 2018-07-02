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02 Temmuz 2018 19:07

Brezilya, çeyrek finalde

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Meksika’yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Brezilya, çeyrek finalde

02 Temmuz 2018 19:07


Karşılaşmaya baskılı başlayan Meksika, iyi oyununu uzun süre devam ettiremedi ve oyunda dengeler çabuk değişti. İlk yarının son bölümünde baskını iyice arttıran Brezilya gole yaklaştı ama bu devrede aradığı golü bulamazken, 51. dakikada öne geçmeyi başardı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Willian’ın içeriye çevirdiği topu Neymar boş kaleye göndererek skoru 1-0 yaptı. Golün ardından çıkış arayan Meksika, savunmada açıklar vermeye başlayınca Brezilya, ikinci golü de buldu. 88. dakikada Roberto Firmino skoru belirleyen golü kaydetti.


Meksika’yı 2-0 mağlup eden Brezilya, çeyrek finale yükseldi.




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