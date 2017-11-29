Brezilya’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım Pazartesi günü Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden havayoluyla Atatürk Havalimanı’na gelen C.D.D. adlı Nijeryalı yolcunun durumundan şüphelenerek valizinde arama yaptı. Yapılan aramalarda valizin taban kısmına zulalanmış 60 adet metal tüplerin içinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan C.D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Kasım Salı günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.