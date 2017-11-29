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29 Kasım 2017 11:58

Brezilya’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Brezilya’dan İstanbul’a gelen Nijerya uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, metal tüpler içine yerleştirilmiş 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi.

Brezilya’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

29 Kasım 2017 11:58


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım Pazartesi günü Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden havayoluyla Atatürk Havalimanı’na gelen C.D.D. adlı Nijeryalı yolcunun durumundan şüphelenerek valizinde arama yaptı. Yapılan aramalarda valizin taban kısmına zulalanmış 60 adet metal tüplerin içinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan C.D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Kasım Salı günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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