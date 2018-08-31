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31 Ağustos 2018 11:01

Brezilya’dan Rusya’ya 65 bin alıcı İstanbul’a geliyor

İstanbul, 5-8 Eylül tarihlerinde, ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru, Güney Kore, Malezya’nın da aralarında bulunduğu 86 ülkenin gıda alıcısını ağırlayacak.

Brezilya’dan Rusya’ya 65 bin alıcı İstanbul’a geliyor

31 Ağustos 2018 11:01


Katılımcı firmaları için eşsiz ticari fırsatlar sunan fuarda ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru,Güney Kore, Malezya’nın da aralarında bulunduğu 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcı, bin 600’den fazla marka ile bir araya gelecek. İstanbul Fuarcılık tarafından, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İİB), Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliğinde organize edilecek Food İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması, Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Özel Bölümü, 5 Eylül’de kapılarını açacak.


Çekya, Hindistan, Rusya, Özbekistan, Çin, Malezya’nın ulusal pavyonlarının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Türkmenistan, Arnavutluk, İspanya, Kenya, Tayvan, İngiltere, Pakistan, Kıbrıs, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 200’e yakın yabancı firma fuarda, alım heyeti organizasyonuna katılarak ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Gıda toptancıları, zincir marketler, restoran, cafe, yemek ve catering şirketleri tarafından yoğun ilgi görecek olan organizasyon 80 bin metrekare alanda düzenlenecek.


Dünyanın en ünlü şeflerini de bir araya getirecek olan fuarda, Hindistan, Çin, Çekya, Tayvan, Malezya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkenin lezzetini ve kültürünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak.




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