Brezilyalı mankene otobüste taciz iddiası

Brezilyalı manken, otobüste bir kişinin kendisine bakarak tatmin olması üzerine şikayetçi oldu. Hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açılan şahıs, sedef hastası olduğunu ve karışma ihtiyacından dolayı yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

Katalog çekimi için Türkiye’ye gelen Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho (29), ülkesine gitmek üzere 6 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Taksim’den Atatürk Havalimanı’na giden servise bindi. İddiaya göre otobüs havalimanına doğru seyrederken Brezilyalı manken arka çaprazında oturan şahsın kendisine bakarak tatmin olmaya çalıştığını fark etti. Ayağa kalkan Brezilyalı manken korkarak otobüsün arka tarafına doğru kaçarken, S.K. (46) de oturduğu yerden kalkarak otobüsün ön tarafında başka bir koltuğa oturdu. Brezilyalı manken durumu muavine anlattı ve durum polise bildirildi. Havalimanında otobüsü karşılayan polis, S.K.’yı ve kendisinden şikayetçi olan Brezilyalı mankeni karakola götürdü. Brezilyalı Carvalho ifadesinde, "Ben otobüste cam kenarında oturuyordum. Erkek bir şahıs da benim çapraz tarafımda cam kenarında oturuyordu. Bu erkek şahıs bana bakarak kendisine dokunmaya ve kendisini okşamaya başladı. Ben de ayağa kalkarak kendisine baktım. Şahsı bu şekilde görünce otobüsün arka tarafına doğru kaçtım. Bu şahıs da otobüsün ön tarafına giderek arkadaşının yanına oturdu. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

S.K. ise polisteki ifadesinde, “Benim sedef liken plonüs hastalığım vardır. Vücudumun çoğu yerinde iltihaplanmalar ve yaralar var. Bu iltihap ve yaralar sürekli kaşınmakta. Yolda giderken yine kaşımaya başladım. Hatta bir ara elimi pantolonumun içine sokarak bacak aramı kaşıdım. Benim çaprazımda oturan bayan şahıs otobüs muavininin yanına gitti. Muavin yanıma gelerek kimliğimi istedi, ben de sorun çıkarmadan kimliğimi verdim. Yaptığım hareket tamamen hastalığımdan kaynaklanmaktadır. Hastalığım ile ilgili elimde rapor yok ama birçok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor” diyerek suçlamaları reddetti.

Sedef hastalığı olup olmadığını Adli Tıp tespit edecek

Şüpheli S.K., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından S.K. hakkında 17 Eylül 2015 tarihinde ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı. Dava 2015 yılında açılmasına rağmen Konya Ereğli’de yaşayan S.K.’ye bir türlü ulaşılamadı. Hakkında yakalama kararı dahi çıkartılsa da bir sonuç alınamadı.

Bakırköy Asliye Mahkemesi, Ereğli Asliye Ceza Mahkemesine 2017’de gönderdiği talimatta sanığın yakalanarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesini istedi. Ancak hakkında yakalama kararı bulunan S.K., Ereğli polisi tarafından bulunamadı. Bunun üzerine Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, 27.02.2018 tarihinde yazdığı talimatta, “Dosyamızın sanık ile birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek sanıktaki rahatsızlığın kasık bölgesinde (cinsel organı ve çevresinde) mevcut olup olmadığının ve bu rahatsızlığın kaşıntıya sebep olacak nitelikte bir hastalık olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi istenerek, düzenlenecek olan rapor ve dosya aslımızın mahkememize gönderilmesi” ifadeleri yer aldı.