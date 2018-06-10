Bröveleri takılan 40 genç pilot, uçuşa ilk adımını attı

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu işbirliğinde, eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan 40 genç pilota Hezarfen Havaalanı’nda düzenlenen törenle bröveleri takıldı.2017-2018 akademik yılı sonunda Pilot Eğitimi Lisans Programı Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL-A) eğitimlerini tamamlayarak lisanslarını alan 40 öğrenci, uçuş hayatlarına ilk adımlarını attı. Tören Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Küçükönal, AYJET Uçuş Okulu Genel Müdürü Celal Cingöz, Okul Müdürü Naci Uçar ve uçuş öğretmenleri, fakültenin öğretim elemanları ve mezun adaylarının ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

’’Yurtdışı ve yurtiçine seyahat ettiğim zaman yanımda bir tane öğrencimizi götürüyorum’’

Törende konuşan Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, ’’Üniversite olarak 40 pilotumuzu mezun ettik. 2012 yılında bu programı başlattık. Bu programın mucidi benim ve bununla gurur duyuyorum. Bugün burada en çok gurur duyan benim. Çünkü uçağa ne zaman binsem, hep iyi İngilizce aksanlı pilotlar oluyor. Sorduğumda onların yabancı pilot olduğunu söylüyorlar. Hem Türkiye’de istihdam sorunu var diye konuşuyoruz hem de kendi pilotumuzu yetiştirmiyoruz. Onun için bu işe soyunduk. AYJET’in büyük katkılarıyla çok başarılı bir program oldu. İnşallah her yıl 50-60-70 pilota ulaşacağız. Pilotlar iyi derecede İngilizce öğreniyorlar. Uluslararası bir standarttan geçip ondan sonra birinci sınıf öğrencisi oluyorlar. Dolayısıyla çok iyi İngilizceleri oluyor. Öğrencilerimize çok iyi sosyal formasyon da veriyoruz. Çekmeköy Kampüsü’nde sosyal kulüpler ve spor tesisleri gibi alanlar var. Kendi uçağımla yurtdışı ve yurtiçine seyahat ettiğim zaman yanımda bir tane öğrencimizi götürüyorum. Onlarla çok gurur duyuyorum’’ dedi.

Öğrencilerle gurur duyduğunu ifade eden Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, ’’Pilot Eğitimi gibi çok özellikli bir programımızda 40 öğrencimizin bröve törenini gerçekleştiriyor olmak hakikaten gurur verici. Aynı zamanda bu program, üniversitemizin uygulamalı eğitim modeline de çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Teorik eğitimleriyle beraber uçuş okulunda uygulamalı bir eğitim de alıyorlar. Gerçekten çok zorlu bir eğitim. Hem kişisel hem profesyonel hem de mesleki açıdan Türkiye’nin gurur duyacağı mezunlar verdik. Toplamda 5 üniversitemizde böyle bir program var. Onların arasında öncü ve örnek olmak bizim için ayrıca gurur verici bir özellik’’ diye konuştu.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Hatice Küçükönal ise şunları kaydetti:’’Türkiye’de ilk kez üniversite ve uçuş okulu işbirliğinde eğitim programını hayata geçiren ve başarıyla uygulayan programımızda bu sene üçüncü kez mezunlarımızı veriyoruz. Son 2 yılda mezun verdiğimiz 39 pilotumuz şuanda havayolu sektöründe bilfiil ikinci pilot olarak görevlerini yerine getiriyor’’.

Bölüm birincisi olan Mustafa Can Bedizel de ’’Çok mutluyuz, uçmak bizim için bir tutkuydu ve o yüzden bu bölümü tercih ettik. Buradan mezun olmak hepimiz için büyük başarı. Pilot olmak, sıkı çalışma temposu gerektiren bir durum. Hep beraber belli zorlukları aştık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum’’ dedi.