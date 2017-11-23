Bu ampuller depremde de aydınlatacak

Elektrikler kesilmesine rağmen 6 saate kadar aydınlatma sağlayan LED ampullerin 2018 deprem yönetmeliğine girerek yeni yapılarda zorunlu olması bekleniyor.

Depremin meydana getireceği olumsuz etkiyi azaltmak üzere Eylül ayında hazırlanan TS EN 81-77 Deprem Standardı inşaat ve yapı sektörüne birtakım sorumluluklar yükledi. Getirilen bu yeni deprem standardı ile asansörlerin hareketli parçaları, alınacak önlemler ile olası deprem anında yolcu ve binalara zarar vermeyecek şekilde üretilecek. Yine Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan değişiklik ile her daireye bir otopark yapılması da zorunlu hale gelecek.

Merdiven ve acil çıkışlarda bulunan ampullerin yerine, elektrik kesintisine rağmen aydınlatma sağlayan LED ampullerin kullanılması sağlanarak, elektrik kesintisinden en az sevide etkilenmesi sağlanacak. Özellikle de İstanbul’da yoğun tepki çeken dikey yapılaşma kaldırılan yüzde 40 sınırı ile yerini yatay mimariye bırakacak.

6 saat aydınlatma

Yüksek teknolojinin son ürünü olarak sektöre sunulan ResitalLed ampuller, elektrik kesilmesi durumunda 6 saat boyunca aydınlatma sağlayabiliyor. Elektrik kesintisi ya da olası bir depremde, şebeke elektriği kesildiğinde kendiliğinden devreye girerek bataryasındaki enerjiyi aydınlatmaya dönüştürüyor. Yeni yapılarda zorunlu olması beklenen bu ürünler, eski yapılarda da kullanılabilmektedir.

“İhtiyaca cevap vermek için icat edildi”

ResitalLed’in Türk mühendisler tarafından uzun süreli bir Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktığını belirtten Fons Enerji Yetkilisi Baki Güngör, ‘‘Bizler bu ürünü tasarlarken depremde ve deprem sonrasında yaşanabilecek sorunları azaltmayı amaçladık. Ancak ürün piyasaya sunulunca çok farklı tepkiler aldık. Yeni yapılarda kullanılmasını öngördüğümüz ürünümüz, özellikle perakende sektöründe beklediğimizden daha çok talep gördü. Artık günlük yaşamda elektrik kesintisi olduğunda ResitalLed kullanıcıları aydınlatma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar’’ dedi.

Yeni nesil ampullerin şebekede enerji varken diğer ampullerden enerji tasarrufu dışında bir farkı olmadığının altını çizen Baki Güngör, ‘‘Ürünün farkı, elektrikler kesilince orta çıkıyor. Anahtara bastığınızda eğer şebekede elektrik yoksa, ResitalLed’in içindeki sensörler senaryoyu analiz ederek, ampule bataryadan enerji aktarmaya başlıyor ve uzun süre aydınlatma sağlıyor. Sistem için ekstra bir kablolama yada kontrol kutusuna ihtiyaç yok. Eski ampulün yerine ResitalLed takmak yeterlidir’’ dedi.