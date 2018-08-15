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15 Ağustos 2018 10:14

Bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Kurban Bayramı’nın bereketini ve maneviyatını pekiştirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, yardımsever vatandaşların kurban eti bağışlarını evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

15 Ağustos 2018 10:14


Yardımlaşma ve paylaşmanın adı olan Kurban Bayramı’nda Gaziosmanpaşa Belediyesi yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya hazırlanıyor. Kurban keserek bağış yapmak isteyen vatandaşların kurban eti bağışlarını evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Her yıl olduğu gibi bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmayı, yüzlerini güldürmeyi ve sofralarına katkı vermeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşlardan topladığı kurban bağışlarını sağlıklı ve hijyenik ortamlarda paketleyerek dağıtıma hazır hale getirecek. Ardından ekipler, kapı kapı dolaşarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.




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