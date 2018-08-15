Bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Yardımlaşma ve paylaşmanın adı olan Kurban Bayramı’nda Gaziosmanpaşa Belediyesi yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya hazırlanıyor. Kurban keserek bağış yapmak isteyen vatandaşların kurban eti bağışlarını evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Her yıl olduğu gibi bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmayı, yüzlerini güldürmeyi ve sofralarına katkı vermeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşlardan topladığı kurban bağışlarını sağlıklı ve hijyenik ortamlarda paketleyerek dağıtıma hazır hale getirecek. Ardından ekipler, kapı kapı dolaşarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.