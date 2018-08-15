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15 Ağustos 2018 13:59

Bu besinler hafızayı güçlendiriyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.

Bu besinler hafızayı güçlendiriyor

15 Ağustos 2018 13:59

Dr. Kerem Bıkmaz, tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları bulunduğunu söyledi.


INCA Klinik Dr. Kerem Bıkmaz, beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren besinleri şöyle sıraladı.


“Yumurta: Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir.Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminler mevcuttur.


Yaban mersini: Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.Aynı zamanda hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor.Sinir hücrelerini etkileyen yaban mersini beynin bellek kısmında da olumlu etkileşimler yapıyor ve unutkanlığa iyi geliyor.


Badem: E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.Bunun yanı sıra beyin gelişimi ve sağlığı için de badem harika bir besindir.Ayrıca fındık,ceviz,fıstık,ay çekirdeği gibi besinler de beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinlerdir.


Üzüm: Yaz aylarında sevilerek tüketilen üzüm dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor.Ayrıca bor bakımından zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından da önemli bir besindir.


Kivi: Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kivi damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir.Beyin gücünü ve belleği arttırır.Kivi portakaldan daha yüksek oranda C vitamini ve muz kadar potasyum içerir.


Taze fasulye: Yapılan araştırmalarda folik asit açısından zengin bir besin olan taze fasulyenin beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu olumlu etkilerin ileriki yaşlarda da devam ettiği ortaya konmuştur.


Kırmızı soğan: Kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.


Elma: İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanlar sayesinde alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir.”




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