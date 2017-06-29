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29 Haziran 2017 14:07

Bu da ‘kibar gaspçı’

Anadolu yakasında marketlerin kapanma saatlerinde kasaya gelerek, birçok gasp gerçekleştiren ‘kibar gaspçı’ yakalandı.

Bu da ‘kibar gaspçı’

29 Haziran 2017 14:07

Hakan T. İsimli şüphelinin, gasp için girdiği marketlerde kasiyerlere silah doğrultarak, “Kusura bakmayın, paraya ihtiyacım var” gibi sözlerle gasp girişiminde bulunduğu öğrenildi. Hakan T.’nin, gasp için girdiği bir markette boynuna sarıldığı kasiyer tarafından kolunun ısırılmasının üzerine olayı gerçekleştirmeden kaçtığı öğrenildi.


İstanbul’un Ümraniye, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerindeki özellikle büyük marketlerde yaklaşık bir yılda 6 ayrı gasp olayına karışan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelinin toplamda 25 bin lira gasp ettiği, birkaç eylemde ise girişimlerinin başarısız kaldığı öğrenildi. Müşteri kılığında gasp yapmaya çalışan şüphelinin, güvenlik kameralarına yansıyan çekingen tavırları ise dikkat çekti. Şüphelinin gasp ettiği bir kasiyer, Emniyet’teki ifadesinde, şüphelinin yavaşça silah çektiğini, özür dileyerek para istediğini söyledi. ‘Kibar gaspçı’nın, Maltepe Küçükyalı’daki bir markette 7 Mayıs günü gasp girişiminde bulunduğu sırada, silah doğrulttuğu kasiyer tarafından ısırıldığı, bunun üzerine gasbı gerçekleştiremeden kaçtığı da emniyet kaynaklarınca verilen bilgiler arasında yer aldı.



Karavana gasp girişimleri kamerada


Öte yandan, şüpheli Hakan T.’nin karıştığı olaylara ait güvenlik kamera görüntülerinden bazıları da ortaya çıktı. Şüphelinin başarısız gasp girişimlerini anbean yansıtan görüntülerdeki marketler Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde yer alıyor. Kameralara yansıyan ilk görüntülerde, alışveriş yaptıktan sonra kasaya gelen şüpheli, çekingen tavırların sergiliyor ve kasiyerin arkasını döndüğü sırada cebinden silah çıkarıyor. Silahı alışveriş yaptığı poşetle gizleyen ve kararsız tavırlar sergileyen Hakan T., kasiyere silah gösterirken adete utanıyor. ‘Kibar gaspçı’ kasada para olmadığını görünce alışverişinden kalan para üstünü alıp marketten uzaklaşıyor. Bir diğer görüntüde ise Ümraniye’deki markete giren gaspçının, yine başarısız bir gasp teşebbüsü gün yüzüne çıkıyor. Boş kasaya takılan ‘kibar gaspçı’, eli boş bir şekilde kasiyerle beraber çıkış kapısına doğru yöneldiği görülüyor.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Tuzla’da bir arkadaşının evinde yakalanıp, emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan T.’nin daha önceden suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.




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