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15 Ağustos 2018 17:01

Bu hafta eğlencenin adresi Watergarden İstanbul olacak

Watergarden İstanbul’da bu hafta birbirinden renkli etkinlikler İstanbullularla buluşacak.

Bu hafta eğlencenin adresi Watergarden İstanbul olacak

15 Ağustos 2018 17:01


Watergarden İstanbul birbirinden renkli etkinliklerle İstanbullulara yaz günlerinin keyfini yaşatıyor.Türk Telekom Prime ile gerçekleşen Açıkhava Sineması’nda bu Perşembe saat 21.00’da teras katında Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı Ailecek Şaşkınız filmi izleyici ile buluşacak.


Hafta sonu keyfine de ortak olacak Watergarden İstanbul’da Cumartesi günü saat 20.30’da Akustik Yaz Konserleri kapsamında Ceren Gündoğdu sahne alacak. İçinden aşk geçen yerli ve yabancı şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin kalbinde iz bırakan Ceren Gündoğdu sürpriz ezgileri harmanladığı performansını müzikseverler ile buluşturacak.


Watergarden İstanbul’un Pazar günü 12.00 - 18.00 saatleri arasında düzenlediği Watergarden İllüzyon Atölyesi’nde çocuklar sihirli bir dünyaya yolculuk yapacak, hem eğlenecek, hem de öğrenecekler.




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