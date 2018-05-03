Bu kermesin geliri ’Anne Oteli’ne harcanacak

Dünya mutfağından lezzetler ve huzur evi sakinlerinin el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı kermesten elde edilecek gelirle Süleymaniye Doğum Evi’ne ’Anne Oteli’ yapılacak.

Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen geleneksel kermeste binlerce ürün alıcısını bekliyor. Her yıl farklı bir amaçla düzenlenen Kermes, bu yıl Süleymaniye Doğum Evi içine yapılacak anne oteli için düzenlendi. İlçede yaşayan onlarca kadın günlerce öncesinden hazırlıklara başladı. Semiha Şakir Huzur evi sakinleri de el emeği göz nuru ürünleriyle kermese destek oldu. Kermeste düzenlenen el açması börek yarışmasında ise onlarca çeşit börek görücüye çıktı. Dünya mutfağından lezzetlerin de yer aldığı kermeste üç gün boyunca gönüllü sanatçılar sahne alacak. 15 Temmuz Meydanı’nda bulunan kermes 3 gün boyunca vatandaşların ziyaretlerine açık olacak.

Kermes için günler öncesinden hazırlıkların başladığını belirten Zeytinburnu Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, “Bu sene Süleymaniye Doğum Evi’ne iki tane Anne Oteli diye adlandırdığımız anne odası yapmak istiyoruz. Orada yeni doğum yapmış kadınların çocukları hastanede kalıyor ve bazıları kuvözde kalıyor. Fakat annelere bu arada odalar sağlanmıyor, konaklanacak oda yok ve anneler sürekli gidip gelmek zorunda. Onlar da yeni doğmuş ve çok hassas dönemlerinde ve bazıları daha uzakta oturduğu için iki saatte bir süt vermek için çok zorlanıyor. Biz bu dönemi rahat bir şekilde geçirmelerini ve bu odalarda kalmalarını istiyoruz. Hem bebekleri anne sütünden yoksun etmeyelim diye ve annelerin bu süreci çok rahat geçirmeleri, kendilerini toparlamaları için böyle bir proje gerçekleştirdik.Üçüncü yarışmamızı yapıyoruz. Zeytinburnu kadınları her sene belli bir konuda, pastalar, börekler hazırlıyorlar. Bu sene elle açılmış yufkalarla yapılmış olan börekler ve börek çeşitlerini sergiliyorlar. Bu sene 70’e yakın kadın müracaat etti” diye konuştu.

Semiha Şakir Huzurevi’nde görevli Ümran Güzel yaşlıların büyük bir özveriyle ürünleri hazırladıklarını belirterek, “Atölyede ne malzeme bulursak onları değerlendiriyoruz, onların vakitlerini güzel kılmaya çalışıyoruz. El işi yaparken zevk alıyorlar. İşe yaramış olmanın zevkini tadıyorlar. Çantalar, yelekler, oyuncaklar örüyoruz. Onları kermese getirdik. Sakinlerimizi sevindirmemiz lazım çünkü satıldı mı diye soracaklar” dedi.

Börek yarışmasında herkesin birbirinden güzel ürünler hazırladığını söyleyen Fahriye Ayhan, “Amaçlarımız var, inşallah kadın meclisimiz gerçekleştirecek. Hepsi çok güzel gözüküyor, ellerine sağlık herkesin” dedi. Bir diğer yarışmacı Fatma Çırpan ise “İddialı değilim. Önemli olan yarışmaktı, bu ortamı paylaşmaktı” ifadelerini kullandı.