Bu kez hakem ve gözlemciler voleybol oynayacak

VHGF, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun katkılarıyla 26 -27 Mayıs Tarihlerinde Ankara’da TVF Başkent ve Beştepe Voleybol Salonlarında federasyona üye Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ derneklerinin katılımı ile 1. Dernekler Voleybol Turnuvası düzenledi.

Dernek üyesi kadın ve erkek hakem ve gözlemcilerin karma olarak kurdukları takımlar, iki gün boyunca ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu olmak için mücadele edecekler.

Maçlarda altı kişilik takımda iki kadın oyucu oynamasının zorunlu olduğunu belirten VHGF Başkanı Çetin Ok, "Federasyon olarak ilkleri yapmak hoşumuza gidiyor. Sezon boyunca oldukça zorlu mücadeleleri yöneten ve gözlemleyenler olarak bu kez oyuncu olarak saha içinde yer alacağız. Bu bize oyuncularla empati yapmamıza da yardımcı olacak. Aynı zamanda TVF Başkanımız ve Yönetim Kurulu’nun da iştirak edeceği Ankara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin Geleneksel İftar Yemeği’nde yaklaşık 200 kişi ile bir araya gelecek olmanın heyecanını da yaşıyoruz. Voleybol ailesinin en önemli parçası olan hakem ve gözlemciler için yapılmayanı yapmak, hak ettikleri değeri almalarını sağlamak ve haklarını korumak adına çalışmalarımızda bizlere destek veren başta TVF Başkanımız Akif Üstündağ ile Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz" dedi.

Voleybol turnuvası Ankara’da, Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak ve iki gün sürecek.