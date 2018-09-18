Bu kırtasiyede dolara inat her şey eski fiyat

"Dolara inat her şey eski fiyat" sloganıyla kırtasiye ürünlerine zam yapmayan Varıcı, dolar fırsatçılarına da tepki gösterdi. Zamsız kırtasiye ürünleri, özellikle okulların başladığı bu dönemde yoğun ilgi gördü.

Okulların açılmasıyla birlikte veliler de kırtasiye alışverişi telaşına düştü. Ancak dolar kurundaki artış ile yükselen fiyatlar

ve dolar fırsatçılarının aşırı zamları, vatandaşların cebini yaktı. Haksız zamlarla ve tüketiciyi zorlayan işletmelere cevap ise yine bir başka kırtasiye firmasından geldi.

Kırtasiye sektörünün önde gelen firmalarından Kıdemli Kırtasiye Genel Müdürü Selim Varıcı, dolar kurundaki artışa rağmen ürünlere zam yapmayarak velilerin yüzünü güldürdü. Dolar kurundaki artışı "Dolara inat her şey eski fiyat" sloganıyla bir kampanyaya çeviren Varıcı, vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Kendi mağazalarında yüzde yüze yakın daha uygun fiyatlarla kırtasiye alışverişi yapılabildiğini belirten Varıcı, uygun fiyat politikalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Yüzde yüz fiyat avantajı sunuyoruz"

Dolar kurundaki artışı tüketiciye yansıtmadıklarını vurgulayan Varıcı, "Ürünlerimizi uygun fiyata müşteriye vererek bu konuda da müşterilerimizden olumlu tepkiler aldık. Dolar üzerinde oynanan Türkiye'ye, oyunun bir parçası olmak istemedik. Bunun yerine biz uygun fiyata tüketicimize ürünleri sunmayı tercih ettik. Dolardan dolayı tüm sektörlerde hızlı bir şekilde farklı yansımaları oldu. Bunu çok hızlı bir şekilde kendine kar amacı güden, işin sonunda tüm Türkiye'ye, hem de kendi firmasına zarar veren olgular oluştu. Biz bunu yapmayı tercih etmedik. Vatandaş bu konuda uygun fiyata ürünü bulabildiği için çok memnun. Ortalama olarak bir ailede 2 öğrenci olsa 700-800 Lira kırtasiye alışverişi tutuyor. Bizden alışveriş yaptıklarında ortalama 300-350 Lira seviyesine iniyor. Yaklaşık olarak yüzde yüze yakın bir fiyat avantajı var” diye konuştu

"Merdiven altından kırtasiye ürünü almayın"

Kırtasiye ürünlerinde sağlığın önemine de dikkat çeken Varıcı, "Fiyat tabii ki önemli ama bunun üzerinde aslında daha önemli olan sağlıktır. Biz bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çalıştığımız firmaların tamamını denetliyoruz, kendimize özel 100'e yakın ürün var. Bunların kalite kontrollerini yaptırıyoruz. Yıl boyunca çocuk defter kullanıyor. Her sayfayı çevirdiğinde elini diline sürüyor ve eğer o defter sağlıklı bir defter değilse çocuklarda uzun vadede kanserojen konusunda ciddi sıkıntılar olabiliyor. Biz burada ciddi bir çalışma yapıyoruz ve aslında fiyattan önce bizim de birinci önceliğimiz kaliteli, sağlıklı üründür. Tüketicinin de ürünleri alırken merdiven altı bilinmeyen noktalardan almak yerine daha iyi ve daha kaliteli noktalardan ürün almasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar memnun

Kırtasiyenin dolar kurundan etkilenmemesinden memnun olduğunu belirten öğrenci velisi Aydın Ardıç ise, “Eğitim öğretim yılı açılıyor. Her yerde böyle olması lazım. Ürünler, kitaplar dövizden etkilenmediği için şu an burası yoğun. Parası olan var, olmayan var. İnsanımız biraz daha indirimli yerler arıyor. Burası gayet uygun” ifadelerini kullandı.

Hatip Özer isimli bir başka müşteri ise “Bu sene ilk kez geliyorum. Fiyatları bilmiyorum. Eğer öyleyse çok iyi olur. Her yerde en az yüzde 20-30 zam yapmış. Bundan dolayı herkes şikayetçi. Dolar yükseldikçe ürünlerin fiyatlarını yükselttiler, dolar düştüğü zaman hiç düşmediler. Yükselişe göre gittiler ama düşüşe geçmediler. Bizim komşular, çocuğun arkadaşlarının tavsiyesi üzerine buraya geldik” şeklinde konuştu.