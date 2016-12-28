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28 Aralık 2016 17:24

Bu kolye hayat kurtarıyor

Bu kolye hayat kurtarıyor

28 Aralık 2016 17:24

Esenler Belediyesinin geliştirdiği "Acil Hayat Butonu" kolye halini aldı ve artık sokakta da kimsesiz yaşlıların yanında.
Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hayat Butonu" projesi, teknolojinin son yenilikleri ve gelişmelerini takip ederek yaşlıların imdadına yetişmeye devam ediyor. Esenler Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesinde ve "Kimsesizlerin Kimi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen proje, Esenler’de tek başına ikamet eden yaşlı ve kimsesizlerin acil durumunda yanında olmayı amaçlıyor.

Yaşlılara özel hat
Acil hayat butonu projesi sayesinde kimsesiz yaşlılar artık boyunlarındaki asılı kolyenin tuşuna basarak yardım talep edebilecekler. Ev telefonuna 50 metre kadar uzaklıkta ve kablosuz bağlantı teknolojisi ile çalışan "Acil Hayat Kolyesi" önceden tespit edilen tüm kimsesiz yaşlılara teslim edildi. Telefon çevirmeyi de ortadan kaldıran proje ile ihtiyaç halinde evinde ve sokağında butona basan yaşlının bilgileri Toplumsal İletişim Merkezi’ne (ESTİM) anında ulaşıyor. ESTİM görevlileri de yaşlının problemini çözmek için alarma geçiyor. Proje için tahsis edilen 440 09 23 numaralı özel hat ile yaşlılar, sadece acil durumlarda değil; herhangi bir ihtiyaç halinde de tuşa basarak belediye ekiplerinden yardım talep edebilecek.
2013 yılında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından startı verilen proje ile belediye ekipleri, bugüne kadar birçok acil durum vakasında yaşlıların imdadına yetişti.



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