Bu markette para geçmiyor

Ümraniye Belediyesi; ilki 2014 yılında İnkılap Mahallesi'nde, ikincisi 2016'da Necip Fazıl Mahallesi'nde, üçüncüsü 2018'de İstiklal Mahallesi'nde açılan Sosyal Marketler ve Spor Tesisleriyle dezavantajlı kesimlerin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

Sosyal Belediyeciliği ilke edinen ve yaptığı çalışmalarla insanların hayatlarına dokunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bulunduğu her platformda; Ümraniye'de sadece alt ve üst yapı çalışmalarına yönelmediklerini dile getirerek, ilçeye kazandırılan tüm kalıcı eserlerin fakir ve fukaranın duasıyla yapıldığını hatırlattı ve aç ve açıkta kimseyi bırakmadıklarının altını çizdi.

Bu kapsamda ilçedeki dar gelirli ailelerin rahatlıkla alışveriş yaptıkları sosyal marketler her ay binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Ümraniye Belediyesi tarafından verilen sosyal destek kartı ile ayda ortalama 2500 aile; akla gelebilecek her türlü gıda malzemesinin yer aldığı ürünler ile yetişkin, genç ve çocuk giyim malzemelerinden oluşan birçok ürünü ücretsiz olarak alabiliyor ve servis araçlarıyla evlerine kadar bırakılıyor. Ümraniyeliler; İstiklal Mahallesi, Necip Fazıl Mahallesi ve İnkılap Mahallesi'nde bulunan sosyal marketlerden belediye tarafından verilen puan dolu kartlarla diledikleri gibi alışveriş yapmaya daha iyi şartlarda devam edecek.