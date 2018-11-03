Bu mecliste söz çocukların

Çocuk haklarının korunmasına dikkat çekmek ve bu alanda çalışmaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla Maltepe'de Çocuk Meclisi kuruldu. Çocukların söz sahibi olduğu meclisin ilk icraatı ise “Çocuk Hakları Bildirgesi”ni Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a imzalatmak oldu.

Maltepe'de çocuk haklarının korunmasına dikkat çekmek ve bu alanda çalışmaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi kuruldu. Maltepe Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ilk toplantıya ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 39 meclis üyesi çocuk ve çocukların aileleri katıldı. Meclis sıralarında oturan miniklerin heyecanı dikkat çekerken ilk toplantıya özenle hazırlandıkları görüldü. Meclisin ilk toplantısı yoklama ile başlarken çocuklar arasından seçilen başkan vekili 11 yaşındaki Nehir Açıksözlü'nün ilçede 4 buçuk yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaları anlatmasıyla devam etti.

Çocuklar önce “Çocuk Hakları Bildirgesi”nin özetini okudu, ardından mecliste kabul edilmesi için oylamaya sunuldu. Oylamanın sonrasında Maltepe Belediyesi Meclis Başkanı Ali Kılıç ise bildiriyi çocuklarla birlikte imzaladı. Kılıç'a ilçedeki kreşlerde eğitim gören öğrencilerin fotoğraflarının bulunduğu, çatısında ise çocuk haklarının yazdığı bir kreş maketi hediye edildi. Meclis kürsüsünde çocuklara seslenen Başkan Kılıç ise çocuk haklarının korunmasının önemine dikkat çekti, bildiriyi ilçedeki tüm kreşlerin girişlerine asacaklarını belirtti.

“İnşallah gün gelecek onlar bu koltukları devralacak"

Dünyanın her yerinde çocukların haklarının korunması gerektiğine dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumartesi olmasına rağmen Maltepe Meclis Salonu'nu çocuklarımıza açtım. Divanı onlar oluşturdu, soru önergesi verdiler. Oy birliğiyle kabul edildi, çocuklarımız çok heyecanlı. Maltepe'de bir ilkin altına imza atıldı. Yaş ortalaması 3 ile 8 yaş arasında değişen çocuklar, meclis salonunu doldurdular. İnşallah gün gelecek onlar bu koltukları devralacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara miras bıraktığı bu cumhuriyeti ilelebet sahip çıkacaklar” dedi.

“Çocuk haklarını savunmak için buradayız”

Kendisinin ve yaşıtlarının haklarını korumak için mecliste yer aldığı ifade eden Çocuk Meclisi üyesi Berat İzzet Süslü, “Çocuk haklarını savunmak için buradayız. Yaşama hakkı, eğitim ve okuma yazma haklarımızı korumak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.