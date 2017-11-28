Bu projeyle ev hanımları iş sahibi oluyor, çocuklar okula gidiyor

Bu projeyle ev hanımları iş sahibi olurken, çocuklar da anaokuluna gidecek.

Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 1 yıl önce ev hanımlarıyla bir araya gelip düzenlediği kermesten elde ettiği gelirle, Şemsettin Sami Anaokulu’nu açtı. Anaokulunun açılış törenine, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yanı sıra Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, Meclis üyeleri ve projeden yararlanan ev hanımları katıldı.

Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından yürütülen “Bir Dokunuş, Bin Hayat” projesi kapsamında her yıl maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını anaokuluna gönderemeyen 10 ev hanımı hem iş sahibi oluyor hem de çocuklarını okula gönderme imkanı buluyor. Anaokulu eğitimleri boyunca çocukların tüm masraflarını karşılayan Kent Konseyi Kadın Meclisi, aynı zamanda okuttukları çocukların annelerini Halk Eğitim Merkezi’nin meslek edindirme kursuna göndererek, eğitim sonunda sertifika almalarını ve mesleğine uygun olarak sektörde istihdam edilmelerini sağlıyor.

‘‘Bugün çocuklarımızı sevindiriyoruz’’

Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu duyduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Minik yavrularımızla beraber olduk, gözlerindeki enerjiyi gördük ve o enerjiden aldık. Çok sevimliler, Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisimizin üyeleri ve başkanına teşekkür ediyoruz. Buradaki üç tane sınıfın açılmasını sağladılar, bugün çocuklarımızı sevindiriyoruz. Rabbim onlara sağlıklı, hayırlı, bereketli ve çok uzun ömürler versin. İnşallah bizlerden çok daha iyi şartlarda yaşarlar ve ay yıldızlı bayrağımız inşallah onlar sayesinde daha güzel dalgalanmaya devam edecek bu ülkenin üzerinde" diye konuştu.

"Kermesimizde toplanan gelirle projemizi gerçekleştirdik"

Sürdürmekte oldukları proje hakkında konuşan Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven ise, "Bu projenin amacı çocuklara sadece güzel sınıflar hazırlamak değil. Biz geliri az olan, meslek sahibi olmayan ve zor durumda olan kadınlarımızı meslek sahibi yapmayı amaçladık. Çok sayıda başvuru aldık, aslında kadınların birçoğu biraz yol gösterildiğinde bu sorunu aşabilirdi. Fakat birçoğunun da çocuklarını bırakacak yeri yoktu. Bundan dolayı biz de onların çocuklarına emin ellerde iyi bir eğitim alma imkanı sunduk. Onlar kurslarına giderken çocuklar da emin ellerde okullarını okusun diye bu anaokulunu yaptırmayı uygun gördük. Kermeslerimizi her sene bir proje üzerine yapıyoruz ve oradan toplanan gelirle bu projelerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Çocuklar yaşı geldiği için eğitimlerini almış oluyor, anneler de kendilerini geliştirebiliyor"

Proje kapsamında 5 yaşındaki çocuğunu anasınıfına bırakma imkanı bulduğunu ifade eden Esma Aydemir, "Bu proje ev hanımı olup çalışmak isteyen kadınlar için çok güzel. Benim gibi ev hanımı olan kadınlar da kendi yetenekleri dahilinde kursa gidip eğitim alacaklar. Bize güzel bir imkan sağladılar, çocuklarımızı da buraya bırakabiliyoruz. Çocuklarını emanet edecek kimsesi olmayanlar için de çok güzel bir proje. Hem çocuklar yaşı geldiği için eğitimlerini almış oluyor, hem de anneler kendini geliştirebilecekleri bir fırsat bulmuş oluyor. Kursları bitirdiğimiz zamanda hayırlısıyla iş imkanımız sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.