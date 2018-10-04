Bu sinemada para değil havyan maması geçiyor

Maltepe Belediyesinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlediği etkinlikteki sinemaya vatandaşlar bilet değil hayvan maması getirerek girdi.

Maltepe Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Kuruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayvanları Koruma Günü kapsamında Maltepe Belediyesi ‘Kedi' filmi için özel gösterim düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösterime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu etkinliği diğerlerinden ayıran fark ise, sinemaya girmek isteyen vatandaşların bilet almak yerine hayvan maması getirmesi oldu. 7'den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği gösterim vatandaşlardan tam not aldı.

Sinemaya mama getirerek giren bir hayvansever, “Hayvanları seviyoruz, destek vermek için geldik. Onlarında yaşamaya hakları var. Maltepe Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma yapmışlar, destekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe köpek maması getiren minik kız, “Köpek maması getirdim. İnsanlar hayvanları severse mutlu yaşayacaklar. Onları korursalar daha mutlu olacaklar. Hayvanlarda vakit buldukça onlara yardım ederler. İyiliğin karşılığı gelir. Bu yüzden yardım etmelerine çok sevinirim, hayvanlarda sevinir” dedi.

Başka bir hayvansever ise, “Maltepe belediyesine teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Hayvanlar bizim dostlarımız, bize karşılıksız sevgi veriyorlar. O yüzden onlara yardım etmeliyiz. Onlara yapacağımız, mama, sevgi gibi yardımlar onlara iyi gelir. Hiçbir şey veremezsek onlara sevgimizi verelim en azından onlara kötü davranmayalım” şeklinde konuştu.