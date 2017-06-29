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29 Haziran 2017 09:14

Bu tatilde çocuklara her şey ücretsiz

Zeytinburnu Bilgi Evleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerine unutamayacakları bir yaz tatili hazırlıyor.

Bu tatilde çocuklara her şey ücretsiz

29 Haziran 2017 09:14

03 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan yaz etkinliklerinde çocuklar birbirinden sürpriz aktivitelerle dolu dolu bir yaz tatili geçirecek.


Zeytinburnu Bilgi Evleri, uzun ve yorucu bir eğitim döneminin ardından genç üyelerini birbirinden heyecanlı yarışmalar, turnuvalar, geziler, 10 farklı branşta oluşturulan kulüp faaliyetleri ve atölye çalışmalarının yer aldığı sürprizlerle dolu bir yaz tatiline bekliyor.



Bilgi evi yaz etkinlikleri başlıyor


Futbol, voleybol, masa tenisi ve satranç turnuvalarıyla sportmen kişiliklerini geliştirecek olan gençler, dostça rekabetin örneklerini sergileyecekleri turnuvalarda yaz boyunca spora doyacak. Düzenlenecek olan bilgi yarışması ve münazara etkinlikleriyle ise bilgilerine bilgi katacak.


Her üyenin en fazla 3 kulübe kayıt olabileceği, 10 farklı branştaki 29 kulüp faaliyeti ile Zeytinburnu Bilgi Evleri, gençlere yeni bilgilerin kapılarını aralamaya devam edecek. Gitar, bağlama, keman, piyano, zekâ oyunları, drama, halk oyunları, temel resim, anlayarak hızlı okuma ve karikatür atölyeleriyle kültür ve sanatla iç içe keyifli bir yaz tatili geçirecek olan gençler, sanatsal yönden kendilerini geliştirme fırsatı elde edecekleri atölye çalışmalarına da katılabilecek.



Spor, sanat ve kültür etkinlikleri bir arada


Topkapı Sarayı, Bakırköy Botanik Parkı, Miniatürk ve Türk Dünyası Kültür Mahallesi turlarıyla gezerek öğrenmenin farkını yaşayacak olan genç üyeler, 25 Ağustos’a kadar sürecek olan yaz etkinliklerinde gezi, turnuva, kulüp ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu bir yaz tatili geçirecek. Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan yarışma ve turnuvalarda dereceye giren üyelerin ödülleri ise 25 Ağustos Cuma günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan törenle takdim edilecek.


3’üncü sınıftan 8’inci sınıfa kadar eğitim gören Zeytinburnulu gençlerin, 25 Ağustos Cuma gününe kadar “Ücretsiz” yararlanabilecekleri Bilgi Evi Yaz Etkinlikleri’ne başvurular, 03 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Etkinliklere katılmak isteyen gençlerin, “www.bilgievi.org.tr” adresini ziyaret etmeleri yeterli.




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