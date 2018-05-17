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17 Mayıs 2018 11:14

Buffon, İngiltere yolcusu

Juventus ve İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon’un önümüzdeki sezon kariyerine Liverpool’da devam etmesi bekleniyor.

Buffon, İngiltere yolcusu

17 Mayıs 2018 11:14


Dünya futboluna damga vuran kalecilerden Gianluigi Buffon İngiltere yolunda. Kariyerine Parma altyapısında başlayan İtalyan kaleci, 2001 yılında transfer olduğu Juventus’ta 17 senedir forma giyiyor. Siyah-beyazlılarla 655 maça çıkan tecrübeli eldivenin önümüzdeki transfer döneminde İngiliz ekibi Liverpool’a transfer olacağı iddia edildi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop tarafından özellikle istenen Buffon’un teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transfer kararını açıklaması bekleniyor.


40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımında ise 176 müsabakada forma giydi.




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