BÜFOD'un Karma Fotoğraf Sergisine Yoğun İlgi

Birçok ödüllü fotoğrafçının objektifinden yansıyan çalışmaların da yer aldığı sergiye BÜFOD eğitmenleri ve fotoğraf severler katıldı.

“BÜFOD örnek bir dernektir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, BÜFOD'un 20'inci kurs döneminin başladığını ve Büyükçekmece'de fotoğraf sanatının gelişmesine derneğinin önemli bir katkı sağladığını ifade ederek; “BÜFOD, Büyükçekmece'de ortaya çıkarttığı çalışmalarla ve hayata geçirdiği projelerle her zaman örnek bir dernek olmuştur. Birbirinden kıymetli hocaları binlerce vatandaşımızı fotoğraf makinesiyle tanıştırmıştır. Özellikle ödüllü Büyükçekmece'nin Büyükleri Projesi büyük değer taşıyan projeler arasındadır. Dernek Başkanı Hürriyet Akın'a ve kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Akgün'e teşekkür

BÜFOD Başkanı Hürriyet Akın, 10 yıl önce başlayan kursların her yıl iki dönem halinde sürdüğünü ve 20. dönem kursların başlatıldığını belirterek, fotoğraf sanatına verdiği önem ve katkılardan dolayı Başkan Akgün'e teşekkür etti. BÜFOD Karma Resim Sergisi, 28 Eylül 2018 tarihine kadar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.