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01 Aralık 2017 19:30

‘Buğday’ filminin yönetmeni Kaplanoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

‘Buğday’ filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi.

‘Buğday’ filminin yönetmeni Kaplanoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

01 Aralık 2017 19:30


‘Buğday’ filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü öğrencileri ile bir AVM’de bulunan sinema salonunda bir araya geldi. Senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Buğday’ filmiyle Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödülü kazanan Kaplanoğlu, film gösteriminin ardından öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.


“İzleyicilerle ilişki kurmayı önemli buluyorum”


Kaplanoğlu daha sonra gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Kaplanoğlu, “Ben filmlerden sonra izleyicilerle ilişki kurmayı önemli buluyorum Çünkü başlayıp biten veya unutulan tarzda filmler yapmıyorum. Seyircinin katkısını da gerektiren gündelik hayatında filmle ilişkisini kurabileceği küçük kontak noktaları olan filmler bunlar. O nedenle hem gençlerle imkan varsa seyircilerle buluşmayı önemsiyorum. Önümüzdeki hafta Erzurum’a gideceğim. Ben kendi adıma seyirci anlamak ve filmin reaksiyonunu anlayabilmek açısından bu buluşmaları değerli buluyorum” dedi.




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