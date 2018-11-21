Buket Uzuner'in ‘Umay Nine' karakteri Seferihisar'da 1800 yaşındaki tarihi zeytin ağacına isim olarak verildi.

Buket Uzuner'in ‘Su', ‘Toprak', ‘Hava' romanlarında adını Türk Mitolojisi'ndeki Tabiat Ana'dan alan ‘Umay Nine' karakteri Seferihisar'da 1800 yaşındaki tarihi zeytin ağacına isim olarak verildi.

Buket Uzuner'in Everest Yayınları'ndan yayımlanmakta olan tabiat dörtlemesi ‘Su', ‘Toprak', ‘Hava' romanlarında adını Türk Mitolojisi'ndeki Tabiat Ana'dan alan ‘Umay Nine' karakteri Seferihisar'da 1800 yaşındaki tarihi zeytin ağacına verildi. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım Şenliği kapsamında hafta sonu yapılan zeytinyağı müzayedesinde Belediye Başkanı Tunç Soyer, Teos antik kentinde bulunan 1800 yaşındaki zeytin ağacına Umay Nine Ağacı adını Buket Uzuner'in romanlarındaki bilge Anadolu kadını kahramanından esinlenerek konduğunu söyledi.