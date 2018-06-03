Bülent Başer dünya devlerine karşı savaşıyor

2015 yılında Almanya’da Klitschko’yu devirerek, 15 yıl gibi uzun süren yenilmezliğini sonlandırarak, dört dünya şampiyonluğunu birde kazanan Tyson Fury, karşılaşmanın ardından yasaklı madde kullandığı nedeniyle lisansı iptal edilmişti. Bu aranın ardından ilk maçına Arnavut asıllı, İsviçre adına dövüşen Müslüman boksör Sefer Seferi ile ringe çıkacak. Dünyanın en iyi kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk boks kulübü EC BOXING forması altında dövüşen Sefer Seferi, kulübün başantrenörü Bülent Başer’in eşliğinde ringe çıkacak. EC BOXING Başkanı Erol Ceylan, dünya boks medyasının pür dikkat izleyeceği bu dev müsabakayı hazırlamak için çok uğraştıklarını ve dünya devleriyle olan diyalogları sayesinde zirvedeki sporcularla ringe çıkmalarının kendileri için çok kolay olduğunu vurguladı.

Bülent Başer: "Hazırlıklarımız tamam kazanacağız"

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Başantrenör Bülent Başer, "9 Haziran’da Menchester Arena’da deplasmanda ringe çıkacağız. Seyirci ve saha avantajı rakibimizde olacak ancak bu bizi korkutmaz. Biz her halükarda çıkarız ve aslanlar gibi dövüşürüz. Gerekli tüm tedbirleri aldık, bu karşılaşmayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.